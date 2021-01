CPU-Z 1.95 est de sortie ! Le programme supporte les nouveaux processeurs INTEL et AMD

Le programme CPU-Z, qu’on ne présente plus, continue d’évoluer et de prendre en charge de nouveaux composants matériel. La dernière version à être disponible est la version 1.95. Elle supporte les processeurs Intel Core de 11ème génération, autrement dit les “Rocket Lake”.

CPU-Z 1.95 prend aussi en charge les processeurs AMD ThreadRipper PRO qui ont été annoncés la semaine dernière par AMD, à savoir les 3995WX, 3975WX, 3955WX et 3945WX. Le programme supporte aussi le chipset WRX80 ainsi que les APU Cezanne et Lucienne.

D’autres petits changements plus mineures sont également au menu. En effet, CPU-Z peut maintenant indiquer la version de l’interface PCI Express supportées par la carte mère et la vitesse de l’interface. Le logiciel est aussi capable d’afficher les fréquences de fonctionnement des GPU NVIDIA (fréquence de base et fréquence de boost)

Vous pouvez télécharger CPU-Z 1.95 soit en vous rendant sur le site officiel soit directement depuis notre section Téléchargement.

Voilà le changelog :

– Intel Core 11th generation “Rocket Lake”.

– AMD ThreadRipper PRO 3995WX, 3975WX, 3955WX, 3945WX and WRX80 chipset.

– AMD Cezanne and Lucienne APUs.

– Mainboard PCI-Express generation report (Mainboard tab).

– Graphics Interface Link current speed and max speed (Mainboard tab).

– NVIDIA GPU base and boost clocks (Graphics tab).