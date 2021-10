Crucial ajoute un SSD de 4 To à sa gamme MX500 (maj)

Le SSD Crucial MX500 n’est pas nouveau, loin de là… C’est un SSD qui existe au catalogue de Crucial depuis 2017. Si on décide d’en reparler aujourd’hui c’est parce que le fabricant vient d’agrandir sa gamme MX500.

En effet, la famille MX500 s’agrandit avec un nouveau modèle. Désormais en plus des versions 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To déjà disponibles dans le commerce il faudra compter aussi sur un modèle 4 To annoncé au prix de 364,79€ sur le site de Crucial.

MAJ : il est également référencé à 363,99€sur Amazon.fr avec une disponibiltié prévue pour le 5 octobre.

Au niveau des caractéristiques techniques, on reste sur du classique puisque le MX500 de 4 To offre les mêmes spécifications que le reste de la gamme. A savoir : un SSD au format 2,5″ qui exploite une interface SATA III, un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le MX500 est par ailleurs annoncé avec les mêmes performances que ses prédécesseurs. Des débits séquentiels de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture sont annoncés par Crucial.

Tout comme le reste de la gamme, le MX500 de 4 To est couvert par une garantie de 5 ans.

Pour rappel, on a déjà testé certains SSD de la gamme MX500. Retouvez notre test du MX500 de 500 Go et notre test du MX500 de 1 To.