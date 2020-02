Drivers NVIDIA GeForce 442.50 WHQL optimisés pour Apex Legend saison 4

NVIDIA a publié la version 442.50 WHQL de ses drivers GeForce. Ils sont optimisés pour les jeux : Apex Legends: Season 4, The Division 2 – Warlords of New York expansion, et ARK: Genesis Part 1.

A noter qu’ils corrigent également des problèmes de sécurité et ils ajoutent des profils VRSS pour VRChat, Budget Cuts 2: Mission Insolvency, The Walking Dead: Saints & Sinners, Doctor Who et PokerStarsVR.

Les pilotes GeForce 442.50 WHQL supportent aussi de nouveaux écrans compatibles G-SYNC : les AOC AG271FZ2 et AG271F1G2 et l’ASUS PG43U.

D’autres améliorations et correctifs sont également de la partie. Vous trouverez la liste complète des changements apportés par les drivers 442.50 WHQL dans ce fichier PDF.

Les correctifs apportés :

– [Apex Legends]: The game may crash with error DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG 0x887A0006.

– [Mortal Kombat]: The game may randomly crash to the desktop without error

– [Zombie Army: Dead War 4][Vulkan][HDR]:Corrupted flickering occurs when in-game HDR is enabled

– [Battleye][Low-Latency Mode]: Launching Battleye with NVIDIA Low Latency Mode set to Ultra may cause DWM to reset.

– [Twitch Studio]: The app shows corruption when Image Sharpening is enabled globally from the NVIDIA Control Panel

– [Sonic & All-Stars Racing Transformed] crashes when playing in a water level.

– [Zombie Army: Dead War 4][Vulkan]: Game may flicker when in-game HDR is enabled.

– [Red Dead Redemption 2][Vulkan]: Random crashes occur during gameplay on Pascal and older GPUs.

Les drivers GeForce 442.50 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 442.50 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 442.50 WHQL pour Windows 10 (64-bit)