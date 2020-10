Firefox est disponible en version 81.0.1

La fondation Mozilla a publié récemment la version 81.0.1 de Firefox. Cette nouvelle mise à jour du navigateur apporte plusieurs correctifs comme on peut le voir ci-dessous ou dans le changelog officiel. Firefox 81.0.1 apporte également diverses améliorations en terme de stabilité.

– Fixed missing content on Blackboard course listings

– Resolved incorrect scaling of Flash content on HiDPI macOS systems

– Fixes for various printing issues

– Fixed legacy preferences not being properly applied when set via GPO

– Fixed Picture-in-Picture controls being visible on audio-only page elements

– Fixed high memory growth with addons such as Disconnect installed, causing browser responsiveness issues over time

– Various stability improvements

Firefox 81.0.1 peut être téléchargée soit depuis notre section Téléchargement ci-dessous soit directement via le navigateur Firefox par l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.

– Télécharger Firefox 81.0.1 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 81.0.1 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 81.0.1 pour Mac

– Télécharger Firefox 81.0.1 pour Linux