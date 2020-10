Recalbox, le système d’exploitation spécialisé dans l’émulation retrogaming, est disponible depuis ce week-end en version 7.0. Grâce à cette mise à jour, la célèbre distribution est enfin compatible avec le Raspberry Pi4. Un support très attendu par les fans et amateurs de consoles retro.

Parmi les autres nouveautés apportées par Recalbox 7.0, on peut citer également le support du boîtier NESPi 4 Case de Retroflag qui a été lancé à la fin du mois d’août. Ce nouveau boîtier est compatible lui aussi avec le Pi4 et il offre également plusieurs fonctionnalités bien venues comme par exemple la présence d’une “vraie -fausse” cartouche de jeux dans laquelle on peut insérer un HDD ou un SSD de 2,5″ SATA.

Les développeurs de Recalbox annoncent également que la version 7.0 supporte désormais nativement la gamme de mini PC INTEL NUC. Pour information, ces machines compactes et performantes offrent l’avantage d’être beaucoup plus puissantes (mais aussi beaucoup plus chères) que les cartes Raspberry Pi : elles permettent donc d’émuler un plus grand nombre de plateformes.

A noter d’ailleurs qu’une dizaine de nouveaux systèmes sont émulés par Recalbox 7.0 : Atomiswave, NAOMI, NAOMI GDROM, Jaguar, Nintendo 64DD, OpenBOR, Solarus, EasyRPG, Amiga CD32, etc.. ce qui porte à plus de 100 le nombre de systèmes désormais pris en charge par Recalbox.

D’autres nouveautés sont également au programme comme par exemple : la détection et la configuration automatique d’un grand nombre de manettes de jeux USB ou Bluetooth (8bitdo, Playstation, etc…) ; une meilleure gestion des bios, une partition “Share” en exfat afin qu’elle soit lisible sous Windows, un support natif de nombreux formats audio (mp3, flac, ogg, wav, midi, etc..)

La liste complète des changements et nouveautés apportés par Recalbox 7.0 est disponible dans ce fichier PDF. Pour télécharger cette nouvelle version, rendez-vous sur le site officiel.