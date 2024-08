Nintendo Museum : le temple des fans de Nintendo ouvrira ses portes en octobre 2024

Cette nuit, Nintendo a dévoilé officiellement son futur musée dédié intégralement à la marque et à ses produits. C’est Shigeru Miyamoto, le grand patron de Nintendo, qui a présenté en vidéo le Nintendo Museum.

Le musée se situe à Kyoto au Japon sur le site même où Nintendo a démarré ses premières activités, notamment la création de cartes à jouer. Par la suite, le lieu a été utilisé durant la fabrication de la Super Famicom (qui est le nom japonais de la Super Nintendo)

Désormais cet endroit mythique servira à présenter aux fans de la marque et aux amateurs de rétrogaming l’histoire de Nintendo : les premières consoles bien sûr mais aussi de nombreux autres produits…

Au premier étage

Au premier étage du musée sont exposés tous les produits que Nintendo a commercialisé depuis sa création en 1889. Autant dire qu’il s’agit en grande partie de consoles de jeux vidéo, mais on trouve aussi dans ce musée des jouets divers plus conventionnels et des cartes à jouer.

On peut y découvrir toutes les machines conçues par Nintendo, que ce soit la Nintendo NES, la Super Nintendo, les différentes déclinaisons de la Game Boy, la Nintendo 64, les différentes Nintendo DS que la firme a mise sur le marché, la WII, la WII U et bien sûr la Nintendo Switch, sans oublier les Game & Watch. Et évidemment de nombreuses cartouches de jeux

Les fans de Nintendo qui visiteront ce musée seront en terrain connu (et même en terrain conquis) puisque toute la déco du musée tourne autour de la célèbre firme nippone. Des manettes de jeux géantes servent de décoration un peu partout.

Au rez de chaussée

Le rez de chaussée du Nintendo Museum se veut plus ludique et plus interactif. On peut par exemple trouver un écran géant au sol qui permet de jouer au Hyakunin Isshu, un jeu de cartes japonais traditionnel. Le jeu se joue à l’aide de petites tablettes fournies par le musée.

Un total de 8 activités sont proposées au rez de chaussée. Shigeru Miyamoto a décidé de n’en présenter que trois pour laisser un peu de mystère à ceux qui visiteront le musée par eux même. On trouve ainsi :

l’Ultra Machine DX : c’est une version revisitée et plus moderne de l’Ultra Machine, un lanceur de balles d’intérieur qui a été commercialisé pour la première fois par Nintendo en 1968. L’appareil lance des balles de ping pong et le but du jeu est de taper dedans avec une sorte de batte de baseball afin d’interagir avec le décor grâce à la balle qui va heurter différents endroits de la pièce.

Zapper & Scope SP : Cette fois il s’agit d’un jeu de tir. Dans ce jeu vous pouvez choisir votre arme préférée : soit le pistolet Zapper qu’on a connu sur la Nintendo NES soit le Nintendo Super Scope qui était présent sur la Super NES. Le but du jeu est de dégommer les Koopas et les autres créatures tout en évitant de toucher Mario et Peach.

Des consoles en libre service : Vous pouvez jouer à de nombreuses consoles Nintendo allant de la NES à la WII mais la particularité de celles-ci c’est qu’elles disposent de manettes géantes. Du coup, les joueurs doivent s’allier à deux pour jouer ensemble à un jeu : l’un contrôle la croix multi directionnelle tandis que l’autre pilote les boutons A et B par exemple.

Dans la vidéo de présentation que vous pouvez retrouver ci-dessous, le big boss de Nintendo n’a montré qu’une petite partie du musée. Mais sur place d’autres activités seront à découvrir, comme par exemple la possibilité de jouer au hanafuda et créer des cartes hanafuda personnalisées. Un espace détente est aussi prévu avec un snack, une boutique souvenir, etc…

Le Nintendo Museum ouvrira ses portes le mercredi 2 octobre 2024. Le tarif est de 3.300 yens (environ 20€) pour les adultes (18 ans et plus), 2.200 yens (environ 14€) pour les ados (12-17 ans), 1.100 yens (environ 7€) pour les enfants (6-11 ans) et gratuit pour les moins de 5 ans.