Gigabyte dévoile le SSD M.2. NVMe AORUS Gen4 5000E

Le dernier SSD de Gigabyte porte le nom de AORUS Gen4 5000E. C’est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il est proposé en deux capacités de stockage : 500 Go et 1 To.

C’est apparemment un SSD PCIe 4.0 d’entrée de gamme vu les performances qu’il propose… En effet, le fabricant nous fait part des taux de transferts suivants : 5.000 Mo/s maximum en lecture et 4.600 Mo/s maximum en écriture.

Voilà d’ailleurs les débits proposés par chaque modèle :

AORUS 5000E 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.800 Mo/s en écriture.

: 5.000 Mo/s en lecture, 3.800 Mo/s en écriture. AORUS 5000E 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.600 Mo/s en écriture.

Couvert par une garantie de 5 ans et annoncés avec un MTBF de 1,5 millions d’heures, le Gigabyte AORUS Gen4 5000E arrivera prochainement sur les étals de nos magasins préférés. Pour l’instant on ne connaît pas encore son prix de vente.