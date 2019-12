Gigabyte propose une carte d’extension pour ajouter facilement un port USB 3.2 à votre PC

Depuis quelques mois, la norme USB 3.2 Gen 2×2 fait parler d’elle… Le fabricant Western Digital commence d’ailleurs tranquillement à commercialiser un premier SSD externe équipé d’une telle connectique : le WD_Black P50 qui offre des débits énormes (1980 Mo/s).

Mais pour profiter de cette nouvelle norme et des débits qu’elle propose, encore faut-il que votre PC en soit équipé… Et ça n’est pas gagné car seules les cartes mères récentes et notamment les modèles les plus haut de gamme disposent d’une interface USB 3.2 Gen 2×2.

Pour palier à ce problème, le fabricant Gigabyte propose une solution qui semble intéressante, du moins sur le papier… En effet, le constructeur annonce la sortie d’une carte d’extension qui se présente sous la forme d’une carte PCI Express 3.0 4x.

La carte d’extension baptisée GC-USB 3.2 Gen2x2 est équipée d’un contrôleur ASMedia ASM3242 qui permet d’avoir accès à un port USB C répondant à la norme USB 3.2 Gen 2×2. Celui-ci offre une bande passante de 20 Gbps.

La carte est donc intéressante pour ceux qui disposent d’un PC un peu ancien (mais pas que…) puisqu’elle permet d’équiper sa machine d’une connectique dernier cri pour le prix d’une carte d’extension. Ca évite aussi (et surtout) de devoir changer de carte mère ou de renouveler tout ou partie de sa machine pour ceux qui souhaitent profiter de l’USB 3.2 Gen2x2.

La carte peut être installée dans n’importe quel PC (récent ou vieux) pourvu qu’un emplacement PCI Express soit libre sur la carte mère.

L’idée de cette carte d’extension est plutôt séduisante… Reste tout de même à voir quels sont les débits réels offerts par une telle solution… Reste aussi à connaître le prix de vente de la carte car malheureusement le fabricant n’a communiqué aucun tarif pour le moment.

Les produits profitant de la norme USB 3.2 Gen2x2 ne sont pas encore légion. L’intérêt de la carte est donc pour l’instant assez minime. Néanmoins si des produits de stockage performants comme le WD_Black P50 se généralisent, nul doute que l’USB 3.2 Gen2x2 devrait se généraliser également….