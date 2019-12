Toshiba DT02-V : des disques durs de 2 à 6 To dédiés à la vidéo surveillance

Toshiba vient d’annoncer une nouvelle gamme de disque durs spécialement adaptée pour la vidéo surveillance. Grâce à cette nouvelle série de disques durs, le fabricant souhaite concurrencet les WD Purple de Western Digital et les Surveillance HDD de Seagate qui sont déjà disponibles sur le marché depuis plusieurs années.

Chez Toshiba, les disques durs portent le nom de DT02-V. Ce sont des modèles au format 3,5 pouces qui disposent d’une interface SATA III à 6 Gb/s. Les disques fonctionnent à la vitesse de 5.400 tours par minute et embarquent 128 Mo de mémoire cache. Trois capacités sont au catalogue : 2 To, 4 To et 6 To. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts maximum de 185 Mo/s.

Les disques durs Toshiba DT02-V sont optimisés pour la vidéo surveillance. Ils sont prévus pour fonctionner H24. Ils peuvent supporter le streaming vidéo de 32 flux vidéos HD provenant de 32 caméras HD différentes. A noter que les disques durs DT02-V sont annoncés avec un MTTF de 1 millions d’heures et une endurance de 180 To par an.

La version 4 To est disponible dès maintenant. Le modèle de 6 To sera par contre commercialisé en janvier 2020 et il faudra patienter jusqu’en mars pour se procurer la version 2 To. Aucun tarif n’est connu pour le moment.