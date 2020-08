Le programme de nettoyage CCleaner débarque en version 5.70

L’éditeur Piriform vient de publier la version 5.70.7909 de son programme de nettoyage CCleaner. Cette nouvelle version corrige un bug important qui pouvait entraîner la perte des paramètres d’extension de Firefox pour les utilisateurs qui disposent d’un compte Firefox. C’est pourquoi, l’éditeur recommande chaudement de mettre à jour CCleaner vers la version 5.70 afin d’éviter tout problème.

On notera que CCleaner 5.70.7909 améliore aussi les fonctions de nettoyage. Il prend maintenant en charge Smart Clean pour Opera GX et il est capable de faire la différence entre les navigateurs Opera et Opera GX. Le programme contient également d’autres améliorations et optimisations qui sont détaillées dans le changelog ci-dessous.

Vous pouvez télécharger CCleaner 5.70 via le lien ci-dessous pointant vers notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

-> Télécharger CCleaner 5.70.7909

Changelog de CCleaner 5.70.7909



Informations importantes pour les utilisateurs de Firefox

– Si vous utilisez Firefox avec un compte Firefox, nous vous recommandons fortement de mettre à jour CCleaner vers la version 5.70 avant le nettoyage. Cette version de CCleaner corrige un problème qui peut entraîner la perte des paramètres d’extension dans Firefox.

La mise à jour comprend également des améliorations des performances et une prise en charge améliorée d’Opera GX.

Correctif important pour les utilisateurs de Firefox

– Correction d’un bug où CCleaner pouvait effacer les paramètres d’extension dans Firefox si vous utilisez un compte Firefox

Nettoyage

– Ajout de la prise en charge de Smart Clean pour Opera GX

– CCleaner différencie désormais les processus Opera et Opera GX

– Correction d’un bug rare où Health Check ne fermait pas tous les navigateurs sélectionnés

Général

– Correction d’un problème de performances où CCleaner pouvait utiliser plus de CPU que nécessaire

– La syntaxe DetectOS prend correctement en charge les numéros de build Windows complets dans WinApp2

Errata

Certaines améliorations inachevées des paramètres de confidentialité de CCleaner ont été incluses dans cette version par erreur. Cela sera annulé dans une version de correctif et publié une fois prêt dans une version ultérieure de CCleaner. Vos préférences de confidentialité existantes n’ont pas été affectées.