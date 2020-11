Le SSD WD Blue SN550 est disponible maintenant avec 2 To de stockage

Lancé l’an dernier au mois de décembre, le SSD WD Blue SN550 vient de monter en grade. Le SSD M.2. NVMe est à présent disponible avec une nouvelle capacité de stockage.

En plus des modèles 250 Go, 500 Go et 1 To déjà disponibles depuis un an, on peut maintenant trouver le SN550 en version 2 To.

Ce nouveau modèle dispose des mêmes caractéristiques techniques que ses prédécesseurs (SSD M.2. NVMe au format 2280, interface PCI Express 3.0 4x) mais il offre des débits 2.600 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture.

Le WD Blue SN550 de 2 To est annoncé au prix de 304,99€ avec une garantie de 5 ans.