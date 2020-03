Les nouveaux pilotes GeForce 442.59 WHQL sont optimisés pour Call Of Duty :Warzone

La firme NVIDIA vient de mettre en ligne la version 442.59 WHQL de ses pilotes GeForce. Les nouveaux drivers sont optimisés pour le jeu Call Of Duty :Warzone pour lequel le fabricant a apporté de nombreux correctifs et optimisations ainsi que des profils mis à jour.

Les drivers 442.59 WHQL corrigent également des soucis avec le jeu NBA 2K20 (le jeu pouvait parfois crashé). D’autres problèmes ont également été corrigés comme on peut le voir dans ce fichier PDF ou dans le changelog ci-dessous.

Les correctifs apportés :

– [NBA 2K20]: The game crashes with some flashing.

– [Notebook][VR]: Blue-screen crash occurs when connecting a VR headset to the notebook.

– [Windows 7]: Implemented a check in the installer to verify that the Microsoft SHA2 support patches are installed on the user system. If the patches are not installed, then the driver installation will not continue. This is to prevent potential issues during or after the driver install.

Les drivers GeForce 442.59 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 442.59 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 442.59 WHQL pour Windows 10 (64-bit)