L’iPhone 9 (ou iPhone SE 2) pourrait être dévoilé cette semaine

D’après les rumeurs qui circulent en ce moment sur le web, l’iPhone 9 également connu sous le nom d’iPhone SE 2 pourrait être officiellement dévoilé cette semaine par Apple.

Pour information, l’appareil devait initialementêtre être dévoilé à l’occasion d’un événement presse mais étant donné la pandémie actuelle de Coronavirus le smarptphone devrait sortir de façon un peu plus discrète. L’annonce devrait se faire directement sur le site d’Apple.

Pour rappel, l’iPhone SE 2 / iPhone 9 devrait reprendre le design de l’iPhone 8 tout en offrant des spécifications techniques revues à la hausse. L’appareil devrait offrir les caractéristiques suivantes : processeur Apple A13 Bionic, 3 Go de mémoire vive, capacités de stockage de 64 Go ou 128 Go, écran 4,7″ Retina HD (326 ppi), résolution : 1334 x 750 pixels, capteurs photos : 12 MP à l’arrière (f/1.8) et 7 MP à l’avant (f/2.2).

Cet iPhone d’entrée de gamme devrait être disponible à un prix plus abordable que les iPhone actuels puisqu’il serait question d’une version 64 Go à 399$ et d’un modèle 128 Go à 499$. A noter que trois trois coloris devraient être disponibles : noir, argent et rouge.