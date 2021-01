Le logiciel de nettoyage CCleaner vient de sortir en version 5.76

Le programme de nettoyage CCleaner continue d’évoluer et de s’améliorer au fil des versions. Il nous arrive aujourd’hui en version 5.76.8269. Comme le mois dernier, c’est une mise à jour qui semble assez basique puisqu’elle se contente d’apporter quelques correctifs et améliorations mineures comme on peut le voir ici dans l’historique du programme.

Voici la liste (en français) des changements annoncés au menu de CCleaner 5.76.

CCleaner 5.76.8269

Nettoyage

– Nous empêchons désormais l’importation de données non valides dans la liste «Cookies à conserver»

– Nous nettoyons maintenant tous nos fichiers de vidage créés il y a plus de 14 jours lorsque vous exécutez CCleaner

Accessibilité

– Nous avons apporté de nombreuses améliorations à la prise en charge du lecteur d’écran NVDA dans le Bilan de Santé

– Nous avons amélioré la prise en charge de NVDA pour la lecture des listes de cases à cocher et des statuts des cases à cocher

Général

– Nous avons résolu une erreur d’autorisation lors de l’activation de l’option «Enregistrer les fichiers dans INI»

– Nous avons corrigé une erreur lors de l’activation de l’option “Ignorer l’UAC”

– Nous avons corrigé un bug rare où une mise à jour pouvait désinscrire CCleaner Professional

– Nous avons rendu certaines étiquettes de texte plus claires

CCleaner est un logoiciel gratuit. Vous pouvez télécharger CCleaner 5.76 dans notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

– Télécharger CCleaner 5.76.8269