Micron 7450 : une gamme de SSD pour les datacenters

Micron vient de présenter un nouveau SSD destiné aux entreprises et plus particulièrement aux datacenters. L’engin porte le nom de Micron 7450. C’est un SSD qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches et qui profite d’une interface PCI Express 4.0.

Le Micron 7450 existe en plusieurs formats afin de pouvoir s’adapter facilement à la plupart des situations et des plateformes. On touve ainsi des versions U3, M.2. et E1.S, elles même déclinées en plusieurs tailles.

La gamme 7450 se veut endurante et performante. Le constructeur annonce des débits pouvant atteindre jusqu’à 6.800 Mo/s en lecture et jusqu’à 5.600 Mo/s en écriture, le tout avec 1.000.000 iOPS et 410.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

Plusieurs variantes sont disponibles :

Micron 7450 PRO (U3) : 960 Go à 15,36 To

Micron 7450 MAX (U3) : 800 Go à 12,8 To

Micron 7450 PRO (E1.S) : 960 Go à 7,68 To

Micron 7450 MAX (E1.S) : 800 Go à 6,4 To

Micron 7450 PRO (M.2.) : 480 Go à 3,84 To

Micron 7450 MAX (M.2.) : 400 Go à 3,2 To

L’ensemble des modèles et leurs spécifications techniques sont détaillés dans ce fichier PDF.

Les Micron 7450 sont couverts par une garantie de 5 ans. Ils sont annoncés avec un MTBF de 2 millions d’heures.