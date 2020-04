Microsoft annonce une Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077

Alors que la sortie du jeu Cyberpunk 2077 est prévue pour le 17 septembre 2020 sur consoles et PC, Microsoft annonce l’arrivée d’une édition limitée de la console Xbox One X aux couleurs du jeu.

Dotée d’un design original qui plaira ou non à certains, l’édition Cyberpunk 2077 de la console Xbox One X sera commercialisée en quantités limitées à partir du mois de juin. Seuls 45.000 exemplaires de la machine seront disponibles dans le commerce.

En achetant le pack édition Cyberpunk 2077, l’acquéreur découvrira dans la boîte : une console Xbox One X 1 To aux couleurs du jeu, mais aussi une manette sans fil (elle aussi aux couleurs de Cyberpunk 2077) et enfin un code permettant de télécharger le jeu à sa sortie (le 17 septembre, ndlr.).

Pour le moment, le prix du pack Cyberpunk 2077 n’a pas été annoncé par Microsoft. Par contre, la manette qui est également disponible à l’unité est d’ores et déjà présente en boutique au prix de 69,99€.