Choisir une tablette tactile : les critères qui comptent vraiment

Le marché de la tablette s’est segmenté en quelques années. Il existe désormais des modèles à moins de cent cinquante euros pour lire et naviguer.

Le marché de la tablette s’est segmenté en quelques années. Il existe désormais des modèles à moins de cent cinquante euros pour lire et naviguer, et des machines à plus de mille euros qui remplacent un ordinateur portable pour le dessin ou le montage. Entre les deux, une dizaine de gammes cohabitent avec des écarts de qualité qui ne se voient pas sur la fiche produit. Nos tests de matériel multimédia montrent que l’usage réel décide presque toujours du bon choix.

La première étape consiste à écrire ce que l’on veut faire avec l’appareil. Comparer les Samsung tablettes tactiles aux offres des autres marques donne un point de repère utile, à condition de lire les caractéristiques et pas seulement le prix affiché.

L’écran décide de l’usage

La diagonale ne suffit pas à décrire un écran. Il faut regarder la définition, la technologie de dalle et la luminosité maximale, trois données qui déterminent le confort de lecture en extérieur. Une tablette de onze pouces en 1920 par 1200 pixels affiche du texte net, mais elle devient juste pour afficher deux documents côte à côte.

La fréquence de rafraîchissement change aussi la sensation d’usage. Les dalles à 90 Hz ou plus rendent le défilement plus fluide et réduisent la fatigue sur les longues sessions.

Le revêtement antireflet et la certification de confort visuel comptent pour ceux qui travaillent plusieurs heures par jour. Un écran brillant très lumineux reste lisible dehors et devient fatigant le soir. Un modèle mat perd un peu de piqué et gagne en confort sur la durée, selon un usage précis.

Stockage, mémoire et microSD

La capacité annoncée n’est jamais entièrement disponible : le système et les applications préinstallées occupent une part variable selon le modèle. Une tablette de 64 Go peut ainsi offrir moins de cinquante gigas réels, ce qui suffit pour la lecture et la navigation mais devient court avec des vidéos téléchargées.

La mémoire vive pèse davantage sur le ressenti que le nombre de gigas de stockage. Huit gigas de RAM permettent de garder plusieurs applications ouvertes sans rechargement, tandis que quatre gigas imposent des reprises constantes dès que l’on passe d’un onglet à une autre.

Le port microSD reste un argument dans les gammes moyennes, puisqu’il permet d’ajouter de l’espace pour les photos et les films sans changer d’appareil. Les modèles haut de gamme l’ont souvent abandonné au profit de capacités fixes, plus rapides, comme sur les disques durs et SSD des ordinateurs portables. La capacité de stockage doit donc se choisir à l’achat, sans possibilité de rattrapage.

Les modèles à comparer selon la marque

Les constructeurs couvrent des territoires différents. Samsung occupe le milieu et le haut de gamme avec sa gamme Galaxy Tab, déclinée en versions FE, Lite et Plus, et propose un stylet sur plusieurs références. Apple reste seul sur son système, ce qui limite les comparaisons directes sur les applications. Xiaomi et Lenovo attaquent le segment économique avec des dalles correctes et des prix agressifs.

Le choix de la marque a des conséquences au-delà du matériel. La durée du suivi logiciel varie fortement : certains fabricants promettent plusieurs années de mises à jour majeures, d’autres livrent une seule version d’Android et arrêtent les correctifs au bout de deux ans.

Le réseau de service compte également. Une tablette dont la batterie se remplace difficilement devient vite une pièce de rechange coûteuse, surtout sur les modèles collés et étanches. Se renseigner sur le coût d’une réparation avant l’achat évite les mauvaises surprises, et comparer les offres en incluant cette donnée change parfois le verdict.

Accessoires et longévité

Le clavier détachable transforme une tablette en petit ordinateur pour la saisie, mais il ajoute du poids et du prix. Un modèle d’entrée de gamme équipé d’un clavier coûte souvent plus cher qu’un modèle supérieur sans accessoire. Il faut donc décider si l’appareil doit réellement remplacer un portable ou seulement compléter le téléphone.

La protection et le support inclinable prolongent la durée de vie de l’appareil plus sûrement qu’une coque décorative. Une housse qui maintient l’écran à un angle correct évite les tensions sur le port de charge et limite les chutes. Les chargeurs rapides compatibles restent rares dans les boîtes, et leur achat séparé mérite un coup d’œil aux caractéristiques.

Reste la question de la batterie, qui conditionne tout le reste. Une autonomie annoncée de dix heures correspond rarement à cet usage en vidéo, et jamais en jeu. Lire les tests donne une idée réaliste, et c’est souvent ce qui départage deux tablettes au prix identique.