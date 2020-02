Un nouveau SSD M.2. NVMe est annoncé chez Patriot : le P300 !

Le P300 est un nouveau SSD M.2. NVMe conçu par Patriot. C’est un modèle qui se veut abordable. Le SSD exploite une interface PCI Express 3.0 4x et un contrôleur Phison E13T. Avec ce nouveau modèle, le fabricant souhaite concurrencer au niveau tarifaire les SSD 2,5 SATA qui se taillent la partie du lion dans ce segment.

Le P300 est décliné en quatre versions : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Au niveau des performances, le P300 offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.650 Mo/s, le tout avec 290.000 et 260.000 iOPS en lecture/écriture 4K.

Voilà le détail de chaque modèle :

– Patriot P300 256 Go : 1.700 Mo/s en lecture, 1.100 Mo/s en écriture (290K/260K iOPS)

– Patriot P300 512 Go : 1.700 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (290K/260K iOPS)

– Patriot P300 1 To : 2.100 Mo/s en lecture, 1.650 Mo/s en écriture (290K/260K iOPS)

– Patriot P300 2 To : 2.100 Mo/s en lecture, 1.650 Mo/s en écriture (290K/260K iOPS)

La gamme P300 est annoncée avec des tarifs de 65$ (256 Go), 105$ (512 Go) et 165$ (1To). Le prix du modèle 2 To n’est pas connu pour le moment. Chaque disque est couvert par une garantie de trois ans et est prévu avec un MTBF de 2 millions d’heures.