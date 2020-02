Nouvel article sur Bhmag : Comment démonter le Seagate Expansion Desktop pour récupérer le disque dur ?

Un nouvel article est disponible ce matin sur Bhmag. Dans ce nouveau guide pratique, on va voir ensemble comment démonter le disque dur externe Seagate Expansion Desktop de 8 To afin d’en extraire le disque dur. Sachant qu’à l’intérieur on trouve un Seagate Barracuda de 8 To tout ce qu’il y a de plus classique, l’opération peut être intéressante pour ceux qui veulent installer le disque dur dans leur PC ou éventuellement dans un NAS.

– Guide pratique : Comment démonter le Seagate Expansion Desktop pour en extraire le disque dur ?

Extrait :

“La principale raison qui peut pousser n’importe quel utilisateur à démonter un disque dur Seagate Expansion Desktop est probablement d’ordre financier. En effet, aussi suprenant que cela puisse paraître il est plus économique d’acheter la version externe et d’extraire le disque dur Barracuda qu’il contient plutôt que d’acheter directement un Barracuda en magasin.”