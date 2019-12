Un nouvel article est disponible aujourd’hui sur Bhmag. Il s’agit du test de la station d’accueil ORICO DS200U3. C’est un produit qui offre deux baies de stockage et permet d’accueillir jusqu’à deux disques durs au format 3,5 pouces. On a pu le tester avec des disques durs de 14 et 16 To.

