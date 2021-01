NVIDIA met à disposition les drivers GeForce 461.40 WHQL

Fidèle à son habitude, la firme NVIDIA a mis en ligne une nouvelle fournée de pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 461.40 WHQ. Ils apportent quelques nouveautés : à commencer par le support des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 30 Series pour laptops : les RTX 3080, 3070 et 3060. Ils sont également optimisés pour le nouveau jeu The Medium, dont la sortie est prévue demain, jeudi 28 janvier.

Les drivers Geforce 461.40 WHQL corrigent aussi plusieurs bugs, en voici la liste :

– [X4: Foundations][Vulkan]: The game may crash on GeForce RTX 30 series GPUs.

– [X4: Foundations][Vulkan]: HUD in the game is broken.

– [Resident Evil 2 Remake/Devil May Cry V] Games which used the RE2 engine may crash in DirectX 11 mode

– [DaVinci Resolve]: Error 707, application crash, or application instability may occur.

– [Adobe Premiere Pro]: The application may freeze when using Mercury Playback Engine GPU Acceleration (CUDA).

– [Zoom][NVENC]: Webcam video image colors on the receiving end of Zoom may appear incorrect.

– [Detroit: Become Human]: The game randomly crashes.

– [Steam VR game]: Stuttering and lagging occur upon launching a game.

– [Assassin’s Creed Valhalla]: The game may randomly crash after extended gameplay.

– NVIDIA Broadcast Camera filter may hang.

– [Zoom]: Chrome browser flickers with Zoom app.

– [G-SYNC][Surround][RTX 30 series] PC may restart when enabling NVIDIA Surround with GSYNC enabled on RTX 30 series GPUs.

Les drivers 461.40 WHQL sont téléchargeables depuis le site du constructeur ou via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 461.40 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 461.40 WHQL pour Windows 10 (64-bit)