Mozilla vient de mettre en ligne la version 73.0 de son navigateur Firefox. Avec ce nouvel opus, l’éditeur souhaite améliorer l’accessibilité de son logiciel en aidant les personnes malvoyantes à surfer plus facilement (et plus lisiblement) sur le net. La fonction Zoom de Firefox a par conséquent été amélioré et le mode “Contracte élevé” a été modifié afin de rendre les sites plus lisibles.

Voilà le détail des nouveautés apportées par Firefox 73.0 :

Firefox 73 comprend maintenant deux fonctionnalités qui aident les utilisateurs à visualiser et à lire le contenu des sites plus facilement et plus rapidement afin de rendre le web toujours plus accessible.

– Firefox offre depuis plus de dix ans une fonction de zoom de page permettant de définir le niveau de zoom pour chaque site. Pour les utilisateurs qui ont besoin de zoomer sur la plupart des sites web, le fait de devoir ajuster le zoom pour chaque nouveau site peut être gênant. Pour y remédier, la nouvelle version de Firefox comprend un nouveau paramètre de zoom global par défaut. Cette option peut être augmentée ou diminuée de 100% selon les besoins et définit le niveau de zoom par défaut pour tous les sites. Le zoom par site est toujours disponible pour apporter des ajustements aux sites individuels selon les besoins.

– De nombreux utilisateurs malvoyants utilisent le mode “Contraste élevé” de Windows pour rendre les sites web plus lisibles. Traditionnellement, pour améliorer la lisibilité du texte, Firefox désactive les images de fond lorsque le mode de contraste élevé est activé. Firefox 73 introduit une solution de “lisibilité de fond” qui place un bloc de couleur d’arrière-plan entre le texte et l’image de fond. Désormais, les sites web en mode de contraste élevé sont plus lisibles sans que les images d’arrière-plan soient désactivées.

Comme d’habitude, pour télécharger Firefox 73.0 vous pouvez soit passer par les liens de téléchargement de notre section Téléchargement (ci-dessous) soit mettre à jour directement Firefox en passant par l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.

– Télécharger Firefox 73.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 73.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 73.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 73.0 pour Linux

MAJ : Cette version semble causer problème avec certains utilisateurs. On en parle ici sur le forum.