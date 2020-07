Sabrent lance le Rocket Q4 : un SSD M.2. NVMe avec 2 ou 4 To de stockage

Le fabricant Sabrent dispose d’une gamme assez large de SSD “Rocket” aussi bien internes qu’externes dont on a déjà eu l’occasion de parler sur le site (voir ici). Au moins de mai, il dévoilait notamment un impressionnant SSD Rocket Q dont la capacité atteignait les 8 To de stockage.

Aujourd’hui, le constructeur fait à nouveau parler de lui à l’occasion de la sortie d’un nouveau modèle de SSD : le Rocket Q4. Il s’agit d’un SSD M.2. NVMe de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D QLC.

Le SSD Rocket Q4 de Sabrent existe en deux capacités de stockage : 2 To (319$) et 4 To (749$). Voici les débits proposés par chaque modèle.

– Rocket Q4 2 To : 4.800 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

– Rocket Q4 4 To : 4.900 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

A noter qu’une variante dotée d’un dissipateur thermique est également disponible. Comptez 20$ de plus.