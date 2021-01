Samsung 870 EVO : le SSD commence à arriver en boutiques

La firme Samsung propose un nouveau SSD au format 2,5 pouces : le 870 EVO. Le nouveau venu succéde au 860 EVO lancé en janvier 2018. Il complète aussi la gamme 870 du constructeur qui compte déjà un modèle : le 870 QVO décliné avec 1 à 8 To de stockage.

Le site allemand WinFuture.de a été le premier à découvrir que le Samsung 870 EVO était référencé chez quelques revendeurs américains et européens. Le nouveau SSD est un modèle d’entrée de gamme qui propose une capacité allant de 250 Go à 4 To.

En tout cinq versions du 870 EVO sont proposés : 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Et les disques offrent un débit de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture., et jusqu’à 98.000 iOPS en lecture 4K et jusqu’à 88.000 IOPS en écriture 4K.

La gamme 870 EVO exploite de la mémoire V-NAND Flash 3 bits MLC couplé à un nouveau contrôleur maison : le Samsung MKX.

Les SSD 870 EVO de 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To viennent de faire leur apparition sur la boutique Materiel.net où ils sont référencés à respectivement 54,95€, 94,96€, 184,96€, 339,95€ et 649,96€. Des tarifs qui semblent assez élevés pour des SSD soit disant d’entrée de gamme.

(Actualité publiée initialement le 04/01/2021)

MAJ le 19/01/2021 : toutes les informations présentes dans cette actualité ont été mises à jour (type de contrôleur, dispo, prix, etc…)