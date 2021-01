Samsung 870 EVO : un SSD 2,5″ SATA d’entrée de gamme

La firme Samsung pourrait proposer prochainement un nouveau SSD au format 2,5 pouces : le 870 EVO. Le nouveau venu succéderait au 860 EVO lancé en janvier 2018. Il complèterait aussi la gamme 870 du constructeur qui compte déjà un modèle : le 870 QVO décliné avec 1 à 8 To de stockage.

D’après WinFuture.de, le Samsung 870 EVO serait déjà référencé chez quelques revendeurs américains et européens. Le nouveau SSD serait un modèle d’entrée de gamme qui proposerait une capacité allant de 250 Go à 4 To.

En tout cinq versions du 870 EVO seraient proposées : 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Et les disques offriraient un débit de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture.

Le type de mémoire NAND Flash n’est pas précisé, le type de contrôleur employé non plus.

Nous serons certainement fixés bientôt sur les caractéristiques du 870 EVO dès que Samsung aura officialisé cette nouvelle gamme de SSD 2,5″ SATA. D’après nos confrères, les tarifs devraient varier de 70 à 450€ suivant les modèles.