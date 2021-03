Samsung 980 : un SSD M.2. NVMe moins cher mais moins performant que le 980 Pro (maj dispo en France)

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, Samsung commercialise depuis quelques mois un SSD M.2. NVMe très performant : le 980 Pro, qui exploite une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe et un contrôleur maison baptisé Elpis.

Aujourd’hui, le fabricant a décidé de mettre sur le marché une version plus abordable de son SSD. Plus abordable certes, mais aussi moins performant et avec des caractéristiques techniques revues à la baisse et des taux de transferts plus faiblards

Le SSD Samsung 980 utilisera en effet une interface PCI Express 3.0 4x et un contrôleur Pablo que l’on trouve déjà au sein de certains SSD de la marque comme par exemple les SSD portables Samsung T7. Il exploitera de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 136 couches, par contre il n’embarquera pas de mémoire cache.

– Samsung 980 250 Go : 2.900 Mo/s en lecture, 1.300 Mo/s en écriture (230K/320K iOPS)

– Samsung 980 500 Go : 3.100 Mo/s en lecture, 2.600 Mo/s en écriture (400K/470K iOPS)

– Samsung 980 1 To : 3.500 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (500K/480K iOPS)

La sortie du Samsung 980 est attendue pour le 30 mars 2021. Selon Computerbase les versions 250 Go, 500 Go et 1 To devraient coûtaient respectivement 70€, 90€ et 150€. Le SSD sera couvert par une garantie de cinq ans.

(Actualité publiée initialement le 05/03/2021)

MAJ le 24/03/2021 : La gamme Samsung 980 commence à arriver en France. Les modèles 250 Go, 500 Go et 1 To sont par exemple disponibles à respectivement 58,36€, 82,56€ et 149,99€ sur Amazon.fr.