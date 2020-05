Samsung lance les SSD portables Samsung T7 et T7 Touch

Après le SSD PM9A3 pour datacenter présenté hier, Samsung vient de dévoiler deux nouveaux SSD portables : le Samsung T7 et son grand frère : le Samsung T7 Touch. Il s’agit dans les deux cas de SSD portables auto alimentés qui exploitent une connectique USB 3.2 et qui embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Samsung T7

Le T7 succède au T5 qui existe déjà dans le commerce depuis quelques années. C’est un SSD assez compact qui ravira les utilisateurs nomades. Le T7l est décliné en plusieurs coloris : bleu, rouge ou gris. Le T7 permettra de sauvegarder ses données importantes en toute sécurité puisqu’il supporte le chiffrement AES 256-bit et qu’il également possible de protéger les données par un mot de passer. Plutôt performant, le T7 supporte des débits en lecture de 1.050 Mo/s et des débits en écriture de 1.000 Mo/s. Côté capacité de stockage, trois versions sont annoncées par Samsung Belgique : 500 Go (150€), 1 To (230€) et 2 To (440€).

Samsung T7 Touch

Le T7 Touch est une évolution du T7 qui intègre un lecteur d’empreinte digtial, ça lui permet de sécuriser l’accès aux données du bout des doigts. Le lecteur d’empreinte se présente sous la forme d’un petit carré bleu qui se trouve sur la coque du disque. Le T7 Touch existe en deux coloris (noir ou argent) ainsi qu’en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Les débits sont identiques au T7, à savoir : 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écriture.

Les SSD Samsung T7 Touch de 500 Go, 1 To et 2 to sont déjà disponibles aux tarifs de 159,99€, 228€ et 430€ sur Amazon.fr