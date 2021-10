Seagate présente un SSD portable 1 To pour la Xbox

Seagate étoffe une nouvelle fois encore sa gamme de stockage Game Drive. Après avoir présenté les disques durs Game Drive pour Xbox à la fin du mois d’août, le contructeur annonce à présent l’équivalent mais en SSD, ce qui à priori devrait permettre d’obtenir de meilleurs temps d’accès, de meilleurs débits et un temps de chargement réduit pour les jeux.

Le SSD Game Drive pour Xbox est une solution de stockage externe qui dispose d’une connectique USB 3.2 Gen1. Les joueurs peuvent y stocker leur ludothèque préféré. Seagate annonce que le SSD peut être utilisé sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Evidemment comme il s’agit d’une connectique USB tout ce qu’il y a de plus traditionnel rien ne vous empêche non plus de l’utiliser sur un PC ou autres…

Si ce nouveau SSD Game Drive est prévu pour Xbox c’est principalement parce que son design est en parfaite harmonie avec les coloris des consoles Xbox. Petit plus et non des moindres, une barre de LED verte caractéristiques des Xbox permet d’éclairer le chassîs du SSD.

D’après le fabricant, le SSD sera commercialisé le mois prochain. La version 1 To est annoncée au tarif de 189,99€ avec une garantie de trois ans couplée à trois années d’abonnementau service de récupération de données « Rescue Data Recovery Services ».