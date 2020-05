Seagate propose un disque dur à l’effigie du jeu The Last of Us Part II

A l’occasion de la sortie prochaine du jeu The Last of Us Part II, Seagate a décidé de sortir en édition limitée un disque dur Game Drive à l’effigie du jeu. Le disque dur offre une capacité de stockage de 2 To et il dispose d’une connectique USB 3.0 ce qui permet de le connecter facilement à un PC ou à une console.

Optimisé pour les consoles PS4 et PS4 Pro, et facile à installer, le tout dernier Game Drive de Seagate en édition spéciale est suffisamment compact et léger pour se glisser dans la poche. Il fonctionne sans adaptateur secteur supplémentaire et peut accueillir plus de 50 jeux pour jouer pendant les déplacements.

Ce n’est pas la première fois que la firme propose une édition limitée de ce genre. Récemment une édition aux couleurs de “Cyberpunk 2077” a vu le jour et juste avant on avait eu droit à une version à l’effigie de “Star Wars Jedi: Fallen Order”