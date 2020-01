Des SSD de 8 To et 16 To ont été présentés au CES par le fabricant Phison

Le fabricant Phison, bien connu des utilisateurs pour ses contrôleurs qui équipent de nombreux modèles de SSD du marché, était présent au CES de Las Vegas. La firme a présenté lors de cet événement un nouveau contrôleur : le Phison PS5012-E12S, plus petit et plus compact que l’actuel E12 et capable de supporter une plus grande quantité de mémoire NAND Flash. Et cela se ressent forcément au niveau de la capacité des SSD puisque le constructeur exposait fièrement des SSD de très grande capacités.

SSD M.2. NVMe 8 To

Le premier SSD est un modèle au format M.2. NVMe : il embarque le fameux contrôleur Phison PS5012-E12S couplé avec une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash QLC 96 couches de chez Micron. Le SSD est quipé de 8 modules de NAND Flash QLC soit une capacité totale de 8 To ! Du côté des débits, le fabricant annonce des taux de transfert de 3.500 Mo/s en lecture séquentielle et 3.000 Mo/s en écriture séquentielle, et jusqu’à 490.000 et 680.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

SSD 2,5″ SATA 16 To

Le deuxième SSD est un modèle de 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Il offre la particularité d’offrir une capacité de stockage gigantesque qui laisse rêveur : 16 To ! Imaginez un peu tout ce que l’on peut faire avec un SSD d’une telle capacité… Le fabricant annonce qu’il destine principalement ce SSD au NAS. L’engin offre des débits de 550 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture, le tout avec 95 000 et 90 000 iOPS en lecture / écriture 4K.

Pour le moment, les deux unités de stockage qui ont été présentées ne sont que des prototypes mais elles permettent d’imaginer ce que le futur nous réserve dans les mois ou les années à venir. Reste une inconnue : leur prix de vente ! qui risque forcément d’être assez élevé étant donné l’aspect “nouveauté” et les capacités proposées.