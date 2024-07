Team Group dégaine un nouveau SSD PCIe 5.0 : T-Force GC Pro

Le fabricant Team Group vient de présenter un nouveau SSD : le T-Force GC Pro. Derrière cette référence se cache un SSD M.2. NVMe de dernière génération qui profite d’une interface PCI Expres 5.0 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et exploite un contrôleur InnoGrit IG5666. Le SSD est doté d’un dissipateur mince au graphène.

Le T-Force GC Pro existe en seulement deux capacités de stockage : 2 To et 4 To. Le constructeur a volontairement fait l’impasse sur le modèle 1 To afin de s’adresser en priorité aux utilisateurs exigeants et aux gamers.



A noter que le SSD offre des débits pouvant aller jusqu’à 12.500 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.000 Mo/s en écriture.Les modèles 2 et 4 To offrent respectivement une endurance de 1200 TBW et 2400 TBW.

Couverts par une garantie de cinq années, la gamme T-Force GC Pro est annoncée avec un MTBF de 1,6 millions d’heures. Le fabricant annonce que le SSD sera commercialisé prochainement. Par contre il n’indique aucun prix de vente.