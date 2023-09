A peine plus grand qu’une clé usb, le SSD portable Transcend ESD300 est un SSD très compact qui ne mesure que 60,1 x 20 x 7,8 mm et pèse 9 grammes.

A peine plus grand qu’une clé usb, le SSD portable Transcend ESD300 est un SSD très compact qui ne mesure que 60,1 x 20 x 7,8 mm et pèse 9 grammes. Il pourra être utile pour les personnes qui souhaitent transporter leurs données un peu partout avec eux.

Le SSD est doté d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC rapide, ce qui lui permet d’offrir des débits de 1.050 Mo/s en lecture et de 950 Mo/s en écriture.

Le ESD300 existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Et trois deux coloris sont proposés : argent et bleu. Pour l’instant, le prix de ce SSD rikiki n’est pas connu mais on sait qu’il sera commercialisé prochainement et qu’il sera couvert par une garantie de cinq ans.