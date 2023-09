Microsoft tire un trait définitif sur WordPad

Comme vous le savez certainement, depuis presque 30 ans Microsoft inclut un petit logiciel de traitement de texte nommé WordPad avec le système d’exploitation Windows. Le programme a fait son apparition pour la première fois en 1995 lors de la sortie de Windows 95.

Certes, les fonctionnalités de WordPad ont toujours été plus que limitées mais le logiciel était tout de même parvenu à trouver son public. Il faut dire que pour des débutants et/ou un usage occasionnel, ce petit programme était amplement suffisant pour bien des usages.

Mais mauvaise nouvelle : il y a quelques jours Microsoft a annoncé son intention de mettre au placard Wordpad. L’éditeur explique cela de la façon suivante :

WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi comme .doc et .rtf et le Bloc-notes Windows pour les documents en texte brut comme .txt.