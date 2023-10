Voilà le KanguruClone 11 : un duplicateur de SSD M.2.

Le fabricant Kanguru, qui est spécialisé depuis de nombreuses années dans le domaine du stockage et de la sauvegarde, vient de dévoiler le KanguruClone 11.

On connaissait les duplicateurs de CD/DVD, les duplicateurs de clés usb ou encore les duplicateurs de périphériques USB 3.0, voilà désormais les duplicateurs de SSD M.2 ! Le fabricant Kanguru, qui est spécialisé depuis de nombreuses années dans le domaine du stockage et de la sauvegarde, vient en effet de dévoiler le KanguruClone 11.

Comme on peut le voir sur cette page du constructeur, c’est un appareil qui mesure 42 cm de long sur 37 cm de large et 12 cm d’épaisseur. La partie supérieure donne accès à 12 emplacements M.2. Un emplacement est utilisé par le SSD « source » tandis que les 11 emplacements suivants servent aux SSD « cible ».

Le KanguruClone 11 permet de dupliquer un SSD M.2. vers onze autres SSD M.2 et ce de façon autonome. A noter que les SSD M.2. NVMe et les SSD M.2. SATA sont tous les deux pris en charge par l’appareil. Le fabricant annonce que le duplicateur peut transférer les données jusqu’à 25 Go par minute en simultanée sur tous les SSD cibles.

L’appareil est piloté par un écran tactile couleur de 7 pouces situé à l’avant. Celui-ci permet de lancer différentes tâches en appuyant simplement sur une icône, qu’il s’agisse d’effacer les données, vérifier l’intégrité des données, formater les SSD, comparer les données, ou lancer la duplication d’un ou plusieurs SSD.

Evidemment, comme vous pouvez l’imaginer ce duplicateur n’est pas destiné au grand public ni à Monsieur et Madame Tout le Monde. Kanguru le destine plutôt aux professionnels et aux entreprises qui ont besoin de cloner leurs données et leurs SSD.

D’ailleurs son prix de vente risque d’en refroidir plus d’un puisque le KanguruClone 11 coûte la bagatelle de 7999,95$ sur le site du fabricant soit environ 7.560€ HT.