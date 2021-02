Synology dévoile trois nouveaux NAS équipés de processeurs Intel Xeon

Synology continue d’étoffer sa gamme de NAS à destination des professionnels. Ainsi, après les deux NAS RackStation équipés de processeurs AMD Ryzen, Synology annonce à présent l’arrivée dans son catalogue de trois nouveaux NAS RackStation à base de processeurs Intel Xeon : le RS3621RPxs, le RS3621xs+ et le RS4021xs+.

RS3621RPxs

Le RS3621RPxs est un NAS au format 2U qui offre 12 baies de stockage. Le NAS est animé par un processeur Intel Xeron D-1531 qui dispose de 6 coeurs. Le processeur fonctionne à la fréquence de 2,2 GHz et peut grimper à 2,7 GHz en boost.

Le RS3621RPxs embarque d’origine 8 Go de mémoire vivre DDR4 (1 x 8 Go) mais la quantité peut être étendue à 64 Go (4 x 16 Go) grâce à la présence de 4 emplacements pour barrettes mémoire. A noter qu’en plus de ses 12 baies de stockage, on peut également lui adjoindre des unités d’expansion (RX1217/RX1217RP) afin d’obtenir jusqu’à 36 baies de stockage.

Au niveau de la connectique, le RS3621RPxs propose 4 ports RJ45 Ethernet 1 Gb/s avec Link Aggregation, 2 ports USB 3.2 Gen1 et deux emplacements PCIe.

RS3621xs+

De son côté, le RS3621xs+ est également au format 2U avec 12 baies de stockage mais cette fois le processeur a été remplacé par un Xeron D-1541 qui dispose de 8 coeurs et qui fonctionne à 2,1 GHz de base et 2,7 GHz en boost.

Le RS3621xs+ est équipé de 8 Go de mémoire vivre DDR4 extensible à 64 Go. On peut lui ajouter des unités d’expansion (RX1217/RX1217RP) afin d’obtenir jusqu’à 36 baies de stockage. Du côté de ma connectique, l’appareil propose : 4 ports RJ45 Ethernet 1 Gb/s avec Link Aggregation et 2 ports RJ45 10 Gb/s avec Link Aggregation. On trouve aussi sur l’appareil deux ports USB et deux emplacements PCIe.

RS4021xs+

Le RS4021xs+ est un NAS au format 3U. Il mesure 132.3 x 482 x 656.5 mm. Il offre d’origine 16 baies de stockage et la quantité de baies est extensible à 40 baies grâce aux unités d’expansion (RX1217/RX1217RP) disponibles en complément.

Le RS4021xs+ embarque un processeur Intel Xeron D-1541 (8 coeurs) qui fonctionne à la fréquence de 2,1 GHz (2,7 GHz en boost). Il est équipé de 16 Go de RAM DDR4 extensible à 64 Go. Sa connectique se compose de : 4 ports RJ45 Ethernet 1 Gb/s avec Link Aggregation, 2 ports RJ45 10 Gb/s avec Link Aggregation, 2 ports USB, et deux emplacements PCIe