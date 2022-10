Synology prévoit de lancer DSM 7.2 en début d’année 2023

Lors d’un événement presse qui s’est déroulé ce jeudi 27 octobre, le fabricant Synology a annoncé que la version 7.2 de DSM (Disk Station Manager) était en ce moment même en cours de développement. La sortie finale de DSM 7.2 est prévue pour début 2023.

DSM 7.2

Cette nouvelle version offrira de nouvelles fonctionnalités. Elle permettra par exemple de chiffrer un volume complet, offrant ainsi une meilleure tranquillité d’esprit tout en augmentant les performances de stockage de 48 % par rapport au chiffrement des dossiers partagés.

La version 7.2 de DSM introduira aussi l’arrivée des dossiers WORM (Write Once Read Many, ou écriture unique, lectures multiples). Ces dossiers « inviolables » empêcheront de modifier ou de supprimer des données pendant une période définie. Une fonctionnalité intéressante qui permettra notamment de se protéger contre les piratages et le vol de données. Cela permettra également de protéger les données contre les ransomwares et les cybermenaces.

Synology Drive

Les mises à jour apportées à Synology Drive, la solution de cloud privé de Synology, permettent de sécuriser les fichiers partagés entre les équipes grâce à des filigranes et à des stratégies de téléchargement. Les fonctionnalités de suppression à distance permettent de minimiser les risques de sécurité en supprimant les dossiers synchronisés de clients Windows et macOS qui ont été volés. La connexion automatique à l’aide d’identifiants AD suite à un déploiement de masse, ainsi que le provisionnement des tâches de sauvegarde et de synchronisation simplifient le déploiement de masse.

Le partage de données via SMB sera plus sécurisé et plus efficace dans DSM 7.2. Le verrouillage inter-protocole des fichiers entre le partage de fichiers SMB et Synology Drive garantit que les fichiers en cours d’utilisation ne sont ni modifiés ni écrasés. De plus, la fonction de transfert multicanal SMB utilise toutes les connexions réseau disponibles entre les serveurs et les clients afin d’améliorer considérablement les performances de transfert de fichiers SMB.