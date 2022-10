Des caméras de surveillance signées Synology

Partant du principe que l’on est jamais mieux servi que par soi même, Synology a annoncé son intention de se diversifier en lançant ses propres caméras de surveillance. Elles seront 100% compatibles avec les NAS Synology et offriront des fonctionnalités plutôt intéressantes.

Rappelez vous, le fabricant s’est déjà fait remarquer il y a quelques temps en lançant ses propres disques durs et SSD sous pavillon Synology (voir ici, là ou encore là). Aujourd’hui, le contructeur ajoute une nouvelle corde à son arc et s’apprête à lancer ses propres caméras IP : les Synology 500.

Le constructeur nous indique que les caméras Synology BC500 et TC500 seront commercialisées en début d’année 2023. Il précise par ailleurs : « Les caméras offriront des performances, une sécurité et une intégration inégalées ». Tous les paramètres des caméras seront gérés directement via Surveillance Station, l’application maison qui est présente dans DSM.

Les caméras supporteront l’IA (Intelligence Artificielle) ce qui leur permettra d’offrir certaines fonctions comme par exemple la protection de zones de détection d’intrusion (ce qui aura pour effet de décharger et de moins solliciter les ressources du NAS). Petit plus : le traitement dédié accélère du coup la recherche de personnes et de véhicules n’importe où dans l’image vidéo.

Les caméras Synology 500 seront disponibles en deux formats (BC500 et TC500). Elles seront toutes deux équipées de capteurs de 5 Mega Pixels pour un grand angle de 16:9 et un enregistrement 3K (2.880 x 1620 pixels) avec 30 images par secondes.

Les caméras sont annoncés comme étant étanches (elles sont conformes IP67) afin de pouvoir être utilisées aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elles supportent par ailleurs le PoE (Power Over Ethernet) qui permet d’utiliser un seul câble (Ethernet) pour alimenter à la fois la caméra et faire transiter les données. Pour ceux qui le souhaitent il sera également possible d’utiliser un adaptateur 12V pour alimenter les camérés.

Synology nous indique également que « Les caméras Synology de la série 500 sont conformes aux normes américaines NDAA/TAA et sont conçues dans un souci de sécurité. Elles offrent des innovations et des méthodes de renforcement de la sécurité similaires à celles que l’on retrouve dans les produits Synology destinés aux entreprises. »

Les caméras BC500 et TC500 de Synology seront disponibles durant le premier semestre 2023. Leurs prix ne sont pas connus pour l’instant.