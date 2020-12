Toshiba annonce un nouveau disque dur portable : le Canvio Gaming

Toshiba propose un nouveau disque dur à destination des joueurs. L’engin porte le nom de Canvio Gaming. C’est un disque dur portable qui profite d’une connectique USB 3.2 Gen1 (autrement dit de l’USB 3.1) qui fonctionne à 5 Gb/s.

Le Canvio Gaming se présente sous la forme d’un boîtier noir plutôt joli et sobre. Il existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. A noter que les deux premiers mesurent 80 x 111 x 13,5 mm (largeur x longueur x épaisseur) tandis que la version 4 Go, plus épaisse mesure 80 x 111 x 19,5 mm.

Le Canvio Gaming est déjà référencé sur le net où il coûte respectivement 51,99€, 70,99 et 126,90€ en versions 1 To, 2 To et 4 To.