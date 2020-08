Toshiba se retire définitivement du marché des PC portables

C’est officiel : la firme Toshiba se retire définitivement du marché des ordinateurs portables après plus de 35 ans de présence dans ce secteur d’activité. Une information qui n’est pas spécialement une surprise étant donné que le constructeur avait déjà cédé 80,1% de sa division Toshiba Client Solutions à Sharp en 2018 pour un montant estimé de 36 millions de dollars. Division qui fut rebaptisée Dynabook en janvier 2019.

Aujourd’hui, Toshiba a décidé de céder les 19,9% de parts restantes à Sharp qui détient désormais la totalité de Dynabook. Une marque de PC portable que l’on croise de plus en plus sur les boutiques en ligne. La plupart des modèles conservent l’appellation des machines Toshiba : Portégé, Satellite Pro, etc..

Pour finir, voilà une infographie qui résume en une image l’historique de Toshiba :