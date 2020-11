Un disque dur à l’effigie de Halo: Master Chief Limited Edition

Après une version CyberPunk 2077 lancée en début d’année, Seagate propose aujourd’hui une édition spéciale de son disque dur Game Drive pour Xbox aux couleurs du jeu Halo: Master Chief Limited Edition. Une édition qui pourra plaire aux fans de la franchise. Un pack de stickers en vinyle découpés à la forme Master Chief est également livré avec le disque dur.

Pour en revenir au disque dur, c’est un modèle externe au format 2,5 pouces qui dispose d’une connectique USB 3.2 Gen1 (de l’USB 3.0 donc..). Deux modèles sont proposés : 2 To et 5 To. Le premier coûte 100€ tandis que le second s’affiche à 160€.