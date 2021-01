Un nouveau SSD M.2. NVMe est annoncé chez PNY : le XLR8 CS3140

PNY étoffe sa gamme de SSD avec un nouveau modèle : le XLR8 CS3140. C’est un SSD au format M.2. NVMe qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et qui bénéficie d’une interface PCI Express 4.0 4x. Une interface rapide et cela se ressent en terme de performances puisque le fabricant annonce des débits de 7.500 Mo/s en lecture et de 6.850 Mo/s en écriture.

Le CS3140 sera disponible à la vente dès la fin du mois de janvier. Deux capacités seront proposées : 1 To et 2 To. Les tarifs ne sont pas connus pour le moment. On sait simplement que les SSD seront couverts par une garantie de cinq ans.