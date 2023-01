Un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 chez Samsung : le PM9C1a

Le PM9C1a est un nouveau SSD M.2. NVMe conçu par Samsung. Ce modèle offre la particularité d’être proposé au format 2280 (le plus répandu) mais aussi au format 2230 et 2242 afin de pouvoir être utilisé dans des machines (très) compactes.

Sur le plan technique, sachez que le PM9C1a embarque de la mémoire flash V-NAND de 7ème génération et un contrôleur maison développé par Samsung et gravé en technologie 5 nm. Pour information : le SSD exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe.

Au niveau des performances, le contructeur annonce des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 6.000 Mo/s en lecture et 5.600 Mo/s, le tout avec respectivement 900K et 1000K iOPS en lecture / écriture 4K.

D’après Samsung, ce nouveau SSD est entre 1,6 et 1,8 fois plus véloce que le modèle précédent (le PM9B1) tout en étant beaucoup plus économe en énergie.

Des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To sont attendus. Pour l’instant, on ne sait pas quand le PM9C1a sera commercialisé ni à quel tarif.