Un SSD de 200 To sera disponible cette année, il sera destiné aux datacenters

Le fabricant Nimbus Data, dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises sur Bhmag, revient sur les devants de la scène avec un nouveau SSD haut de gamme et dont la capacité atteint (une fois encore) des sommets.

La firme envisage en effet de sortir d’ici la fin de l’année 2022 un SSD qui offrira un espace de stockage deux fois plus important que son SSD ExaDrive DC qui atteignait déjà 100 To.

Avec une capacité poussée à 200 To, le nouveau dispositif permettra aux entreprises et aux datacenters de stocker énormément de données.

La gamme ExaDrive DC se destine avant tout aux services d’hébergement de données. Les SSD ExaDrive DC se présentent sous la forme de disques au format 3,5 pouces. Le fabricant explique cela par le fait que ce type de SSD de grande capacité vise essentiellement à remplacer les disques durs à plateaux dans les serveurs.

Un SSD de 200 To pourrait facilement remplacer 10 disques durs de 20 To chacun, le tout en offrant un gain de place au passage et une économie d’énergie plus qu’appréciable.

Reste toutefois une inconnue : quel sera le prix du futur ExaDrive DC de 200 To ? Pour le moment, le tarif n’est pas connu mais nul doute qu’il sera très elevé. Le modèle 100 To vaut 40.000$ il ne serait guère étonnnant que la version 200 To et sa capacité de stockage doublée voit aussi son prix doubler et atteindre les 80.000 dollars.