Un SSD M.2. NVMe très performant est en préparation chez LEXAR

Le prochain SSD du fabricant LEXAR sera un vrai petit bolide…. L’engin, très véloce, sera capable d’atteindre des débits séquentiels de 6.224 Mo/s en lecture et de 4.246 Mo/s en écriture. Evidemment pour obtenir de telles performances, le SSD en question ne sera pas un modèle de 2,5 pouces SATA mais un modèle au format M.2. NVMe et il exploitera la nouvelle interface PCI Express 4.0.

Pour tire pleinement partie du disque il faudra donc disposer d’une machine récente dotée d’une interface PCI Express 4.0. Et pour l’instant seules les plateformes à base de processeurs AMD Ryzen 3000 le gèrent…

Le SSD de LEXAR existe pour l’instant uniquement à l’état de prototype. Hormis l’annonce des débits, le constructeur fournit assez peu d’informations concernant son nouveau joujou. On sait simplement qu’il offre une capacité de stockage de 1 To. Par contre, on ne connaît pas le type de NAND Flash utilisé, ni le type de contrôleur dont est équipé le SSD. D’ailleurs, même le nom du SSD n’a pas été dévoil& par Lexar. Le fabricant se contente simplement de balancer de gros chiffres. Il faudra sûrement attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de voir arriver ce SSD en boutiques…