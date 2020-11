Une pincée de Call Of Duty sur les disques WD_Black de Western Digital

Western Digital profite de la sortie du jeu Call of Duty : Black Ops Cold War pour dévoiler trois périphériques de stockage redessinés à l’effigie du jeu.

Comme on peut le voir ci-dessous, ce sont des éditions limitées de certains produits déjà existants au catalogue du constructeur. Western Digital s’est contenté d’ajouter un logo et le nom du jeu sur ses produits afin de surfer sur la vague.

Trois modèles ont droit à un relooking à la sauce COD : le WD_Black P10 et le WD_Black P50 que l’on avait présenté dans cette actualité en août 2019 et le WD_Black SN850 dont on a parlé dans cette actualité en octobre 2020.

Les édition limitées Call Of Duty des WD_BLACK seront commercialisés à partir du mois décembre. Voilà les modèles et les tarifs qui sont annoncés :

– WD_BLACK P10 édition Call of Duty 2 To à 116,99€

– WD_BLACK P50 édition Call of Duty 1 To à 298,99€

– WD_BLACK SN850 édition Call of Duty 1 To à 237,99€.