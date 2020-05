Une powerbank de 10.000 mAh intéressante chez Silicon Power

Le fabricant Silicon Power annonce l’arrivée d’une nouvelle powerbank à son catalogue. Elle porte le nom de QP60 : c’est une batterie compacte de 10.000 mAh qui supporte le chargement rapide via les technologies Quick Charge 3.0, Power Delivery, Apple Fast Charging et Samsung Fast Charging.

La powerbank QP60 dispose d’une coque en aluminium. Quatre coloris sont disponibles : blanc, gris, bleu et vert. Au niveau des mensurations, on est face à un produit qui mesure 137 mm x 67 mm x 13,7 mm et pèse 225 grammes.

Mis à part ça, la batterie QP60 offre la particularité d’être bardée d’une flopée de technologies afin de s’adapter en fonction des accessoires qui y sont connectés. Le fabricant nous signale d’ailleurs que sa powerbank supporte les technologies :

– smartSENSE qui permet d’assurer la compatibilité universelle entre les appareils et maximiser la vitesse de charge,

– smartBOOST qui permet de tirer pleinement partie des systèmes de charge rapide Power Delivery (PD) et Quick Charge 3.0.

– smartFOCUS qui permet d’étalonner et stabiliser la tension pendant le processus de charge. L’objectif de smartFOCUS est de maintenir des niveaux de puissance optimaux pendant le processus de charge.

– smartSHIELD vise à garantir la sécurité de l’utilisateur et de ses appareils en offrant une protection contre les surcharges, la surchauffe, l’électricité statique, etc..

Au niveau de sa connectique, la powerbank QP60 propose des entrées au format miro-USB et USB type C tandis qu’en terme de sortie on a droit à deux ports USB A et un port USB C.

Entrées

– Micro-USB: DC 5V/2A, 9V/2A ;

– USB Type-C: DC 5V/2A, 9V/2A (PD)

Sorties

– USB1 (USB Type-A) : DC 5V/2A, DC 9V/2A, 12V/1.5A ;

– USB2 (USB Type-A) : DC 5V/2A, DC 9V/2A, 12V/1.5A ;

– USB Type-C : DC 5V/2.5A, DC 9V/2A, 12V/1.5A ;

On sait que l’appareil est couvert par une garantie de deux ans. Par contre, son prix n’est pas connu pour le moment.