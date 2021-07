Votre PC est-il compatible Windows 11 ? Testez votre PC pour le savoir…

Microsoft annonce que Windows 11 sera disponible officiellement à partir de cet automne. La mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 sera gratuite pour les possesseurs l’une license valide de Windows 10.

Les utilisateurs les plus pressés d’entre vous qui veulent tester ce nouvel OS sans attendre jusque là pourront toutefois tester les diverses préversions de Windows 11 qui ne tarderont pas à voir le jourd’ici là.

Et justement : les membres du programme Windows Insider auront accès dès la semaine prochaine à une première build de Windows 11 pour tester le nouveau système d’exploitation de Microsoft en long, en large et en travers.

Par contre, attention pour pouvoir installer Windows 11 sur son ordinateur, la machine doit répondre à quelques critères. Pour commencer le PC doit disposer au minimimum de la configuration suivante :

Processeur : 1 GHz ou plus, avec au moins 2 cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC)

1 GHz ou plus, avec au moins 2 cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC) Mémoire vive : au moins de 4 Go de RAM

au moins de 4 Go de RAM Stockage : périphérique de stockage de 64 Go ou plus

périphérique de stockage de 64 Go ou plus Microprogramme du système : Démarrage sécurisé compatible UEFI

Démarrage sécurisé compatible UEFI TPM : Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0

Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0 Carte graphique : Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0

Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0 Écran : Écran haute définition (720p) d’une diagonale supérieure à 9″, 8 bits par canal de couleur

Écran haute définition (720p) d’une diagonale supérieure à 9″, 8 bits par canal de couleur Connexion Internet et comptes Microsoft : Windows 11 Famille nécessite une connectivité Internet et un Compte Microsoft pour terminer la configuration de l’appareil lors de la première utilisation.

Deuxième étape, pour vérifier que la mise à jour vers Windows 11 pourra s’appliquer sur votre machine, votre PC doit être vérifié par l’utiliaire PC Health de Microsoft. Vous pouvez le télécharger ici. Il permettra de vous assurer que votre ordinateur est éligible au passage à Windows 11.

Pour information, une fois téléchargé et installé sur votre PC, ce programme se trouvera dans votre menu démarrer sous le nom de “Contrôle d’intégrité du PC” (ça vous évitera de chercher).

Si malheureusement la configuration matérielle de votre PC ne vous permet pas de migrer vers Windows 11 sachez que Microsoft, bon prince, indique dans sa FAQ (disponible tout en bas de cette page) que votre ordinateur pourra rester encore sous Windows 10.

Votre PC ne sera pas désintégré ni bon pour la casse, il restera simplement sous Windows 10 tel un auto-stoppeur qu’on laisse sur le bord de la route. L’ordinateur continuera de bénéficer des mises à jour et des correctifs à venir pour Windows 10. Microsoft s’engage à assurer le support de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.

A noter que parfois le PC est annoncé comme non compatible avec Windows 11 pour la simple et bonne raison que le mode TPM n’est pas activé dans le Bios de l’ordinateur. Pour modifier ça, il suffit de redémarrer la machine, de se rendre dans le Bios (en appuyant sur la touche F2 ou SUPPR au démarrage de l’ordinateur) et enfin d’activer le TPM dans les options de sécurité du bios. Après ça, le test d’éligibilité à Windows 11 devrait être OK.