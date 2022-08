ADATA lance le Legend 960 : un SSD M.2. performant pour PC et PS5

Le dernier bébé d’ADATA porte le nom de Legend 960. C’est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D, une interface PCI Express 4.0 4x et un contrôleur Silicon Motion SM2264.

D’après le fabricant, l’engin répond aux critères dictées par Sony aussi bien en terme de performances qu’en terme de mensuration ce qui lui fait dire que le Legend 960 est compatible PS5.

ADATA mentionne que le Legend 960 offre des traux de transferts de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.800 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 750K et 630K iOPs en 4K.

Le SSD Legend 960 est annoncé avec un MTBF 2 millions d’heures et une endurance de 1560 To par an. Il est en ourtre couvert par une garantie de cinq ans.