Seagate sort un disque dur à l’effigie du jeu God of War Ragnarök.

Le fabricant Seagate annonce aujourd’hui l’arrivée d’un disque dur Game Drive à l’effigie du jeu God of War Ragnarök.

Quelques jours seulement après avoir dévoilés les disques durs Black Panther, le fabricant Seagate annonce aujourd’hui l’arrivée d’un disque dur Game Drive à l’effigie du jeu God of War Ragnarök.

C’est un disque dur portable qui dispose d’une interface USB 3.0. Il peut être utilisé aussi bien sur PC / MAC que sur consoles. A noter la présence d’un éclairage RVB personnalisable pour décorer le d

L’engin offre un espace de stockage de 2 To. On ne connaît pas les débits proposés par le disque dur. On sait simplement qu’il sera disponible dans le commerce dans le courant du mois de novembre au prix de 155,99€.