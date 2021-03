Addlink propose trois SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0

Le fabricant Addlink propose désormais pas moins de trois gammes de SSD au format M.2. NVMe utilisant une interface PCI Express 4.0 : le S90, le S92 et enfin le S95 dont on a déjà eu l’occasion de parler dans cette actualité.

Ce sont tous les trois des SSD M.2. NVMe câblés en PCI Express 4.0. Ils se démarquent par le type de NAND utilisée : on trouve de la NAND Flash 3D QLC sur le S90 et de la NAND Flash 3D TLC sur les deux autres. Les contrôleurs et les débits proposés sont également différents.

S90

Le S90 est équipé d’un contrôleur Phison E16 et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Voilà les caractéristiques qu’il propose :

– Addlink S90 1 To : 5.000 Mo/s en lecture et à 4.400 Mo/s en écriture (750K/700K)

– Addlink S90 2 To : 5.000 Mo/s en lecture et à 4.400 Mo/s en écriture (750K/700K)

S92

Le S92 est animé par un contrôleur Phison E16 et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D QLC. Il existe en trois variantes :

– Addlink S92 1 To : 3.400 Mo/s en lecture et à 4.200 Mo/s en écriture (125K/500K)

– Addlink S92 2 To : 3.400 Mo/s en lecture et à 3.000 Mo/s en écriture (255K/670K)

– Addlink S92 4 To : 3.400 Mo/s en lecture et à 3.000 Mo/s en écriture (490K/680K)

S95

Le S95 est équipé d’un contrôleur Phison E18 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Deux modèles sont au programme :

– Addlink S95 1 To : 7.000 Mo/s en lecture et à 5.000 Mo/s en écriture.

– Addlink S95 2 To : 7.100 Mo/s en lecture et à 6.800 Mo/s en écriture.

Ils proposent tous les trois un MTBF de 1,8 millions d’heures et une garantie constructeur de 5 ans.